Wielkopolskie: Areszt dla podejrzanego o kradzieże samochodów

Współpraca policjantów z Pniew oraz Szamotuł doprowadziła do ustalenia i zatrzymania podejrzanego o kradzieże samochodów. Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego decyzją sądu trafił do aresztu. Postępowanie w sprawie jest w toku.

Jak poinformowała we wtorek asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach (woj. wielkopolskie), do kradzieży doszło 7 marca; łupem złodzieja padł volkswagen passat. Z policyjnych ustaleń wynikało, że sprawca ukradł pojazd, a do jego przewiezienia wykorzystał autolawetę.

"Na trop podejrzanego natrafili dzielnicowy oraz kryminalni z Pniew. W sprawę zaangażowali się też kryminalni z Szamotuł. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzany to 40-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego" - podała asp. Chuda.

Zaznaczyła, że kilka dni temu funkcjonariusze pojechali zatrzymać mężczyznę. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono m.in. narzędzia, które mogły być wykorzystywane przy kradzieży pojazdów oraz tablice rejestracje od innego skradzionego samochodu.

40-latek ma na sumieniu nie tylko kradzież w Pniewach. Usłyszał również zarzuty za kradzież nissana x-trial w Dopiewie - dodała policjantka.

Na wniosek śledczych, decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany. Za kradzież grozić mu może do 10 lat więzienia.