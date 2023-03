Wielkopolskie: Był poszukiwany - miał narkotyki w mieszkaniu

Do 10 lat więzienia grozi 43-latkowi zatrzymanemu przez policjantów z Grodziska Wielkopolskiego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli ok. 60 g amfetaminy. Mężczyzna był poszukiwany, bo miał trafić do więzienia za popełnienie m.in. przestępstw narkotykowych.

Oficer prasowy policji w Grodzisku Wielkopolskim st.sierż. Aleksandra Hoffmann poinformowała, że w środę rano funkcjonariusze kryminalni zatrzymali 43-latka poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu m.in. za popełnienie przestępstw narkotykowych. "Miał on do odbycia karę 570 dni pozbawienia wolności" - dodała.

"W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że w mieszkaniu mężczyzny mogą znajdować się narkotyki. Przypuszczenia funkcjonariuszy zostały potwierdzone. Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono blisko 60 gramów substancji psychotropowych" - wskazała policjantka. Jak dodała, badania wykazały, że tą substancją jest amfetamina.

43-latek odbędzie zasądzoną karę i odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.