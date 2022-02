Wielkopolskie: Chciał zainwestować w kryptowaluty; stracił ponad 170 tys. zł

Mieszkaniec powiatu rawickiego w Wielkopolsce skuszony szybkim i łatwym zyskiem dał się oszukać przy inwestowaniu m.in. w kryptowaluty. Mężczyzna stracił ponad 170 tys. zł.

Jak poinformowała policja z Rawicza, 58-letni mężczyzna zgłosił się na komendę i powiadomił, że został oszukany na ponad 170 tys. zł. W rozmowie z funkcjonariuszami, pokrzywdzony opisał mechanizm działania oszusta. Podał, że już w grudniu nawiązał telefoniczny kontakt z mężczyzną, który zapewniał go, że jest jednym z najlepszych analityków finansowych w firmie, która zajmuje się zarabianiem m.in. na kryptowalucie.

"Oszust obiecywał, że w bardzo szybkim czasie jest w stanie +pomnożyć+ pieniądze, które zostaną mu +przekazane+ w celu ich zainwestowania. Mężczyzna był pewny w głosie, przekonujący i sprawiał wrażenie, że dobrze wie, o czym mówi. Drogą mailową przesyłał do +inwestora+ szereg dokumentów, które miały uwiarygodnić jego legalne oraz uczciwe działanie" - zrelacjonowała policja.

Jak się potem okazało, informacje zwarte w dokumentach nie były zrozumiałe dla pokrzywdzonego, jednak w pewien sposób wpływały na poczucie, że zainwestowane pieniądze rzeczywiście przyniosą spory zysk.

Jednym z "warunków inwestowania" było zainstalowanie aplikacji na prywatnym laptopie pokrzywdzonego, co miało ułatwić działania rzekomego analityka w pomnażaniu pieniędzy. Mężczyzna przesyłał mu hasła dostępowe do swojego konta, kiedy dochodziło do transakcji.

"Czujność 58-latka została na tyle uśpiona, że zbagatelizował również informację, jaką otrzymał ze swojego banku, że ma nie wykonywać żadnych tzw. niezaufanych transakcji. Wówczas przeniósł on swoje środki do innego banku, tak, aby moc dalej inwestować. Pokrzywdzony w chwili, kiedy jego pieniądze znikały z konta, za każdym razem był zapewniany, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku, że to normalna procedura, że pieniądze są inwestowane na giełdzie i już niebawem znacznie powiększona kwota wróci na jej konto" - podała policja.

Mieszkaniec powiatu rawickiego dopiero po pewnym czasie zrozumiał, że został oszukany. W konsekwencji stracił swoje oszczędności.

Policja zaapelowała o szczególną ostrożność przy transakcjach internetowych. Przypomniała także, że oszuści stosują coraz bardziej wyszukane metody.