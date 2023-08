Wielkopolskie: Ciało 53-latka wyciągnięto z Warty niedaleko Śremu

Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 53-latka, który w niedzielne przedpołudnie został wyciągnięty z wód Warty na wysokości miejscowości Bystrzek (pow. śremski, woj. wielkopolskie). Wcześniej mężczyzna pływał kajakiem - podała śremska policja.

Oficer prasowa śremskiej policji podinsp. Ewa Kasińska poinformowała, że po godz. 11 funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o ciele człowieka w Warcie. Na miejsce wysłano policjantów z patrolu wodnego.

"Funkcjonariusze o godz. 11.50 na wysokości miejscowości Bystrzek zauważyli płynące środkiem rzeki, pod lustrem wody, ciało człowieka. Policjanci weszli do wody i wyciągnęli na brzeg ciało mężczyzny, który nie wykazywał oznak życia. Następnie wspólnie ze strażakami, którzy po chwili przybyli na miejsce, wykonywali medyczne czynności ratunkowe. Trwały one do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego, który stwierdził zgon mężczyzny" - opisała Kasińska.

Jak dodała, zmarły to 53-letni mieszkaniec gminy Śrem. Decyzją prokuratora ciało zostanie poddane sekcji zwłok.

Policjantka zaznaczyła, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż 53-latek wcześniej pływał kajakiem. "Wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają policjanci Wydziału Kryminalnego, prowadząc czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Śremie" - podkreśliła.