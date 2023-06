Wielkopolskie: Dwaj chłopcy zdemolowali pociągi w Lesznie; straty - około pół mln zł

Dwaj chłopcy w wieku 12 i 14 lat zdemolowali - według śledczych - cztery pociągi stojące na bocznicy w Lesznie. Usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia. Straty, które spowodowali szacowane są na około pół miliona złotych.

Składy, którymi zajęli się 12-latek i 14-latek stały na bocznicy, czekały na wykonanie bieżących napraw. Zniszczenia spowodowano w poniedziałek, w środę lokalne media poinformowały o ustaleniu sprawców.

Według ustaleń policji chłopcy zdołali zniszczyć szereg elementów wyposażenia pociągów, w tym reflektory i szyby. Wewnątrz wagonów odpalono gaśnice.

Rzeczniczka poznańskiego oddziału spółki Polregio Justyna Grzesik powiedziała w środę Radiu Poznań, że zniszczone składy były odstawione do wykonania bieżących napraw. "Teraz potrwają one dłużej - musimy zamówić dodatkowe usługi i elementy, aby te pojazdy mogły uzyskać świadectwo sprawności technicznej. Jest to bardzo duże utrudnienie" - powiedziała rzeczniczka.

Chłopcy zostali przesłuchani w obecności rodziców. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny i nieletnich.