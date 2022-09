Wielkopolskie: Dwóch mężczyzn okradło swojego pracodawcę

Policjanci zatrzymali dwóch złodziei, którzy z terenu firmy w Śremie (Wielkopolskie) ukradli dysze miedziane o wartości 13,5 tys. zł. Złodziejami okazali się pracownicy tego zakładu.

Jak poinformowała we wtorek podinsp. Ewa Kasińska z KPP w Śremie (Wielkopolskie), na trop złodziei wpadli kryminalni ze śremskiej komendy. Okazało się, że sprawcy to były 31-letni pracownik firmy, który przeniósł się do Legnicy, i jego 23-letni kolega ze Śremu, wciąż tam pracujący.

"Złodzieje znali obiekt, z którego w lipcową noc wynieśli i wywieźli pięć sztuk miedzianych dyszy" - zaznaczyła Kasińska. Sprawcy usiłowali zacierać ślady, ale i tak wpadli w ręce policjantów - dodała.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży, do których się przyznali i złożyli wyjaśnienia. Zgodnie z kodeksem karnym, za kradzież grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

