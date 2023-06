Wielkopolskie: Dwóch policjantów rannych w wypadku radiowozu w pow. leszczyńskim

Dwóch policjantów trafiło do szpitala po tym, jak radiowóz, którym jechali zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w sobotni wieczór w miejscowości Święciechowa (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie).

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że do wypadku doszło przed godz. 21. W zderzeniu uczestniczyły łącznie cztery osoby, z czego dwóch rannych policjantów przewieziono do szpitala. Strażak przyznał, że nie wie, czy radiowóz jechał na sygnale. "Wstępna informacja wskazywała, że doszło do zderzenia czołowego, ale nie potwierdzaliśmy tego" - powiedział.

Na miejscu wypadku pracują dwa strażackie zastępy.