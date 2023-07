Wielkopolskie: IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całej Wielkopolski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Burz spodziewać się można w środę od popołudnia aż do nocy.

IMGW-PIB podał, że prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenie dotyczy środy od godz. 13 do godz. 22.00. Jest ważne dla wszystkich wielkopolskich powiatów.