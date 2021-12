Wielkopolskie: Kampania społeczna "Życie – dobrze to rozegraj"

W życiu, jak w teleturnieju, aby wygrać trzeba podejmować właściwe decyzje – podkreślają twórcy kampanii społecznej "Życie – dobrze to rozegraj". Ma ona zwrócić uwagę na problem sięgania po alkohol i narkotyki przez młodych ludzi. Według badań, kontakt z używkami mają już 12-letnie dzieci.

Jak wskazali twórcy kampanii, w pandemii liczba osób uzależnionych od narkotyków wzrosła prawie o 20 proc. W Wielkopolsce młodzież najczęściej sięga po marihuanę, haszysz oraz leki uspokajające i nasenne bez wskazań medycznych. Po substancje psychoaktywne sięgają też coraz młodsze dzieci. Podobnie jest w przypadku alkoholu. Twórcy kampanii podają, że kontakt z alkoholem mają już 12-letnie dzieci.

Kampania "Życie - dobrze to rozegraj", współfinansowana przez samorząd województwa wielkopolskiego, skierowana jest do dzieci i młodzieży, ale także do rodzin, w których kształtowane są postawy życiowe. Twórcy kampanii podejmują tematy uzależnienia od alkoholu, narkotyków, ale też problematykę przemocy domowej. W konwencji teleturnieju - w którym toczy się gra o własne życie - pokazują, że każdego dnia podejmuje się decyzje, od których zależy, czy wygramy. Dzieje się tak, kiedy np. ktoś namawia do wypicia piwa, do spróbowania używek. Taka sytuacja ma także miejsce, kiedy musimy podjąć decyzję: czy będziemy na tyle odważni, by zareagować, gdy komuś dzieje się krzywda.

"Z kampanią chcieliśmy dotrzeć przede wszystkim do młodzieży, która codziennie w życiu dokonuje wielu wyborów. Forma teleturnieju wydawała nam się taką nienachalną formą edukacji, uświadomienia, że sami decydujemy o sobie, sami wybieramy odpowiedzi - a one mogą być dobre lub złe i w zależności od tego, jakie one będą, to albo wygrywamy, albo przegrywamy. Chcieliśmy pokazać młodzieży, jak ważnym tematem jest świadome decydowanie o sobie, i że w prawdziwym życiu skutki naszych odpowiedzi, wyborów i decyzji mogą być bardzo poważne. Szczególnie, gdy młodzi ludzie stają przed wyborem dotyczącym sięgnięcia po alkohol czy substancje psychoaktywne" - podkreśliła w rozmowie z PAP członkini zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek.

Na stronie kampanii www.dobrzetorozegraj.pl opublikowane zostały trzy filmy wideo; trzy odcinki teleturnieju prowadzonego przez ambasadorów kampanii: aktora Łukasza Nowickiego, oraz muzyka Norbiego.

"Ja nigdy w życiu nie prowadziłem takiego teleturnieju. A może inaczej, a może prowadzę go całe życie? A może każdy z nas jest prowadzącym teleturniej o własnym życiu? Osiem odpowiedzi, piętnaście, dwie, trzy - nieważne. Ważne, żeby ten teleturniej zakończyć zwycięstwem. A co jest zwycięstwem? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie" - podkreślił Nowicki w spocie promującym kampanię.

Norbi przyznał z kolei, że w przeszłości sam miewał problemy z używkami. "Tyle razy sobie mówiłem: słuchaj, to już ostatni raz. No i oczywiście wracałem do tego - to było takie koło zamknięte, nie można było z tego wyjść, po prostu. Ale za którąś próbą - a tych prób było naprawdę dużo; kilkadziesiąt, kilkaset - ale się jednak udało, czyli trzeba próbować" - przekonywał.

Dodał, że osoba uzależniona sama może nie dostrzegać problemu, dlatego tak ważna jest reakcja bliskich: kolegów, rodziny. "To muszą zobaczyć inni, którzy są obok ciebie. Nie klepać cię po plecach, mówić: ej stary, jest ok - tylko chwycić bardziej za gardło, potrząsnąć i spróbować coś z tym zrobić" - zaznaczył muzyk.

Stochniałek podkreśliła, że kampania prowadzona jest głównie w internecie, w mediach społecznościowych, bo - jak zaznaczyła - to dzisiaj pierwsze źródło informacji dla młodzieży.

"Przygotowane zostały także spoty telewizyjne i radiowe. Tworzymy również poradnik dotyczący tego, w jaki sposób postępować w obliczu uzależnień, jak nauczyć się odmawiać, ale też jak się zachować, jeżeli widzimy, że ktoś ma kłopot. Także na stronie internetowej kampanii radzimy, gdzie szukać pomocy, gdzie można zadzwonić i porozmawiać o problemie" - wskazała.

Dodała, że problem sięgania po alkohol czy substancje psychoaktywne przez młodzież jest problemem ogólnopolskim, ale w Wielkopolsce skala tego zjawiska też jest stosunkowo wysoka. "W Wielkopolsce nieco częściej, niż w innych regionach kraju, uczniowie sięgają po napoje alkoholowe, ale też po inne używki. W przypadku chłopców szczególnie +popularna+ jest marihuana, natomiast w przypadku dziewcząt to są najczęściej tabletki, które zażywają w celu odurzenia się" - przekazała.

"Statystyki są naprawdę zatrważające. W ostatnich 12 miesiącach poprzedzających nasze badania, do kontaktu z alkoholem, wypicia napoju alkoholowego przyznało się 75,9 proc. młodszych uczniów, czyli ok. 15-letnich. Natomiast w przypadku uczniów starszych, 17-, 18-latków - tutaj ten współczynnik wyniósł już 95,4 proc. uczniów. To pokazuje ogromną skalę problemu, ale też łatwość w dostępie do alkoholu przez osoby niepełnoletnie" - zaznaczyła.

Stochniałek wskazała, że kampania zostanie podsumowana pod koniec grudnia. Materiały informacyjne i dotyczące profilaktyki uzależnień, a także specjalnie stworzony poradnik nadal będą rozpowszechniane m.in. w szkołach.

"Najbardziej zależy nam, by młodzi ludzie uświadomili sobie, że nie mogą się bać podejmowania trudnych dla nich decyzji, że nie mogą się bać reagowania na krzywdę innych, że ich decyzje i wybory mogą przełożyć się na całe ich późniejsze życie. Zależy nam, by wiedzieli, że nawet jeśli popełnili gdzieś błąd, to zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Czasem wystarczy pomoc rówieśników, czasem rodziny, a czasem musi to być pomoc instytucjonalna - ważne, żeby się po nią zwrócić, żeby zareagować" - podkreśliła Stochniałek.