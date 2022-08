Wielkopolskie: Koniec utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl i Buk

Przed godz. 11.00 zakończyły się utrudnienia w ruchu na autostradzie A2 na odcinku między węzłem Nowy Tomyśl i Buk. W sobotę rano doszło tam do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Droga była nieprzejezdna.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 9.30. Jak informował dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Nie było poszkodowanych.

Po zdarzeniu zablokowano wszystkie pasy w obu kierunkach. Na miejscu służby prowadziły działania.

Utrudnienia na autostradzie w miejscu kolizji zakończyły się przed godz. 11.00. Trwa likwidacja zatoru.