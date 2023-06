Wielkopolskie: Koniec utrudnień na S5 w kierunku Wrocławia

Przed godz. 23. zakończyły się utrudnienia w ruchu na drodze S5 w kierunku Wrocławia po wypadku trzech pojazdów ciężarowych w miejscowości Pakówka (woj. wielkopolskie). W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 19.20 na 91. kilometrze drogi S5. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA podał, że na wysokości miejscowości Pakówka doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych; trzy osoby zostały poszkodowane.

Początkowo jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, następnie ruch w kierunku Wrocławia wznowiono jednym pasem.

Utrudnienia na odcinku Bojanowo - Rawicz zakończyły się przed godz. 23.