Wielkopolskie: Mołdawski kierowca miał narkotyki; próbował skorumpować policjantów

Nawet 10 lat więzienia grozi obywatelowi Mołdawii, który próbował wręczyć pieniądze kontrolującym go policjantom. Funkcjonariusze z Grodziska Wielkopolskiego znaleźli u niego narkotyki, niewykluczone też, że mężczyzna prowadził pod ich wpływem auto.

St. sierż. Aleksandra Hoffmann z policji w Grodzisku Wielkopolskim poinformowała w środę, że 30-letni kierowca został zatrzymany w nocy 3 września w Granowie. Tuż po północy policjanci zauważyli mercedesa, który nie miał tylnej tablicy rejestracyjnej.

"Dodatkowo tor jazdy kierowcy wskazywał, że może być on pod wpływem alkoholu, bądź podobnie działającego środka. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że kierowcą jest 30-letni obywatel Mołdawii. Przeprowadzone badanie wskazało, że mężczyzna był trzeźwy, mimo to pobrano krew do badań laboratoryjnych, aby sprawdzić, czy kierował pod wpływem narkotyków" - podała Hoffmann.

Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili u 30-latka woreczki strunowe ze środkami odurzającymi. Kierowca mercedesa został zatrzymany w związku z posiadaniem narkotyków.

St. sierż. Aleksandra Hoffmann podała, że mężczyzna w trakcie czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy usiłował przekazać policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie od zatrzymania.

Prokurator przedstawił 30-latkowi zarzuty posiadania narkotyków oraz usiłowanie wręczenia korzyści majątkowej policjantom.

