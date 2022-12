Wielkopolskie Muzeum Niepodległości: obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Inscenizacje historyczne, wystawy, gry miejskie, warsztaty dla dzieci oraz pokazy rekonstruktorów będą częścią poznańskich obchodów 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - podało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (WMN).

Jak podkreślono w przesłanym PAP komunikacie WMN, w tym roku, 27 grudnia, po raz drugi będzie obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Obchody 104. rocznicy wybuchu powstania w Poznaniu rozpoczną się 26 grudnia o godz. 15.45 inscenizacją historycznego przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na Dworzec Letni. W rolę kompozytora wcieli się aktor Teatru Nowego Andrzej Lajborek. Oprawę muzyczną inscenizacji zapewni Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod batutą prof. Jerzego Łuczaka.

O godz. 16.45 chętni będą mogli także pojechać z Poznania do Swarzędza, wraz z Ignacym Janem Paderewskim, w przygotowanych przez Koleje Wielkopolskie historycznych wagonach. WMN podało, że bilety na przejazd, w cenie 10 zł, są już dostępne na stronie: https://koleje-wielkopolskie.com.pl/

27 grudnia w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na Starym Rynku w Poznaniu zostanie zaprezentowana wystawa czasowa "Z nadzieją na Niepodległą. Wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918)". Na godz. 9.30 zaplanowano oprowadzanie kuratorskie po wystawie, na które obowiązują zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr telefonu 61 853 19 93.

"Rodzinom z małymi dziećmi polecamy warsztaty +Gzubek na tropie niepodległości+ o godz. 10.30 oraz 12, w trakcie których najmłodsi razem z Kubą i Helenką, bohaterami najnowszej publikacji WMN dowiedzą się, dlaczego Powstanie Wielkopolskie jest ważnym i radosnym świętem. Warsztaty skierowane są do dwóch grup wiekowych: 5-6 lat oraz 7-8 lat i obowiązują zapisy" - podano w komunikacie WMN. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. +48 691 266 779.

Z kolei od godz. 13 do godz. 17, przy Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich, u zbiegu ul. Ludgardy i Paderewskiego, będzie działać Obozowisko Powstańcze. "Na placu stanie replika samolotu Fokker D.VII - opowiemy jak ten dwupłatowy myśliwiec produkcji niemieckiej wykorzystali Wielkopolanie. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej +3 Bastion Grolman+ zaprezentuje się w umundurowaniu oraz zrekonstruuje obozowisko z okresu powstania" - opisano w informacji WMN. Inną z atrakcji obozowiska będzie, pochodząca ze zbiorów muzeum, armata 7,7 cm FK 96 n.A.

Dla miłośników aktywnego poznawania historii przygotowano grę miejską "Pierwsze Iskry". Chętni mogą się zarejestrować na stronie: www.gramiejska.pl. Grupa Przewodników PoPoznaniu.pl zaprasza zaś na spacer śladami Powstania Wielkopolskiego. Oba wydarzenia rozpoczną się przed budynkiem Muzeum Powstania Wielkopolskiego na poznańskim Starym Rynku, a szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć na stronie: www.wmn.poznan.pl

Jak zaznaczono, 27 grudnia udział we wszystkich wydarzeniach oraz wstęp do muzeum jest bezpłatny.

28 grudnia o godz. 10.30 organizatorzy obchodów zapraszają do zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. "Będzie to szczególne oprowadzanie związane z tragicznymi losami powstańców, którzy zostali jednymi z pierwszych ofiar Konzentrationslager Posen w Forcie VII. Chcemy, by to spotkanie było okazją do zapalenia zniczy przy Ścianie Śmierci i oddania hołdu Pomordowanym Powstańcom" - wskazano w komunikacie WMN.

Szczegóły wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów można znaleźć na stronie: https://www.wmn.poznan.pl/moje-aktualnosci/narodowy-dzien-zwycieskiego-powstania-wielkopolskiego-obchody-104-rocznicy-wybuchu-powstania-wielkopolskiego-1918-1919/

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część stolicy regionu. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica, a w polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

W listopadzie ub. roku prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.