Wielkopolskie: Najbliższe dni będą bardzo gorące; ostrzeżenia IMGW-PIB przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał kolejne ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w regionie. W najbliższych dniach temperatura w Wielkopolsce może wynieść 33 stopnie Celsjusza.

Początkowo ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami zostało wydane tylko dla północnej Wielkopolski. Alert dotyczył 9 powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

Jak podawał Instytut, do piątku, 19 sierpnia na tym terenie temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 30 do 33 stopni, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni.

W poniedziałek po południu wydano kolejne ostrzeżenie - także drugiego stopnia - przed upałami w pozostałej części województwa, zatem alerty obejmują już całą Wielkopolskę.

Wydane w poniedziałek ostrzeżenie (dla pozostałych 26 powiatów) obowiązuje od godz. 12. we wtorek do godz. 20. w piątek. W tym czasie temperatura maksymalna w dzień może wynieść od 29 stopni C do 32 stopni C, a w czwartek i piątek - 18 i 19 sierpnia - do 33 stopni C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18- 22 stopni C, tylko w nocy z wtorku na środę - 16 i 17 sierpnia - od 16-19 stopni C.

W poniedziałek - do północy - na terenie całego województwa obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Instytut podał, że w regionie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad.