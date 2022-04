Wielkopolskie: Nastolatkowie biegali po dachu szkoły; straty przekroczyły 90 tys. zł

Na ponad 90 tys. zł wyceniono straty spowodowane przez czterech nastolatków, którzy biegali i skakali po dachach budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (woj. wielkopolskie) – podała w piątek policja.

Sierż. sztab. Szymon Urycki z Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazał, że funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o uszkodzeniu kompleksu budynków znajdujących się na terenie zespołu szkół.

"Na szkolnym monitoringu widać, jak czterech chłopców skacze i biega po dachu jednego z budynków uszkadzając tym jego blachodachówkę. Ponadto wandale dokonali uszkodzenia pokrycia dachowego altany poprzez zerwanie gontów oraz uszkodzili kilka świetlików pomieszczeń socjalnych znajdujących się na obiekcie sportowym orlik. Łącznie straty zostały oszacowane na ponad 91,5 tys. zł" - opisał policjant.

Dodał, że sprawcami uszkodzeń okazali się czterej chłopcy z Konina w wieku od 12 do 13 lat. "Nieletni zostali przesłuchani w obecności opiekunów prawnych. W trakcie składania wyjaśnień chłopcy przyznali się do zarzucanego czynu, zgodnie oświadczyli, że zrobili to dla zabawy, nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji i szkód, jakie mogą wyrządzić" - wskazał policjant.

O dalszym losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny, do którego przekazano sprawę wraz z materiałami dowodowymi.