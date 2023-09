Wielkopolskie: Naukowa konferencja dla lekarzy ws. problemów uroginekologicznych kobiet w Pleszewie

7 października w Pleszewskim Centrum Medycznym odbędzie się naukowa konferencja medyczna dla wielkopolskich lekarzy pod hasłem "Pleszewskie dni ginekologiczne. Uroginekologia". Wezmą w niej udział wybitni specjaliści z kraju i z zagranicy – poinformował PAP prezes zarządu PCM Błażej Górczyński.

Celem konferencji medycznej jest przybliżenie medykom tematu uroginekologii, dotyczącego schorzeń żeńskiego układu moczowo-płciowego.

"Zaprosiliśmy na konferencję naukową kilku wybitnych specjalistów z dziedziny uroginekologii, którzy będą mieli okazję nie tylko podzielić się swoją wiedzą, ale i również wymienić doświadczeniami z innymi medykami, którzy zostali zaproszeni na sympozjum w charakterze słuchaczy. Mowa m.in. o lekarzach z wielkopolskich szpitali. Chodzi też o to, by obie strony miały okazję do konsultacji" - powiedział Górczyński.

Podkreślił, że konferencja jest bardzo ważna, ponieważ problemy kobiet z układem moczowo-płciowym nie należą obecnie do rzadkości.

"Z roku na rok takie schorzenia, jak m.in. wysiłkowe nietrzymanie moczu, nadreaktywność pęcherza moczowego, przetoki moczowo-płciowe czy zespoły bólowe w obrębie miednicy mniejszej pojawiają się coraz częściej wśród naszych pacjentek. I wiek nie jest tu wyznacznikiem, bowiem te choroby zaczynają dotykać coraz to młodsze kobiety. Nie zawsze ma to też związek z przebytymi ciążami, czy też innymi schorzeniami współistniejącymi. Co gorsza wiele kobiet wstydzi się tych dolegliwości i z tego powodu nie szuka pomocy u specjalistów. My chcemy ten temat pogłębić i zachęcić pacjentki do przełamania oporu, tym bardziej, że medycyna w tym zakresie tak bardzo się rozwinęła, że współczesne zabiegi są naprawdę w stanie maksymalnie poprawić komfort ich życia" - powiedział prezes.

Zanim naukowcy zajmą się teorią w szpitalu odbędą się dwa zabiegi operacyjne poprzedzające konferencję. Przeprowadzą je ginekolodzy Pleszewskiego Centrum Medycznego z udziałem prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr n. med. Pawła Szymanowskiego. Pierwszy będzie polegał na laparoskopowym usunięciu macicy, a drugim będzie operacja nadreaktywnego pęcherza moczowego z wykorzystaniem botoksu.