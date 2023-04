Wielkopolskie: Nie zarejestrował auta, zdenerwował się i uszkodził drzwi; grozi mu do pięciu lat więzienia

Do pięciu lat więzienia za zniszczenie mienia grozi 23-latkowi, który uszkodził drzwi budynku mieszącego wydział komunikacji w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Petent był zdenerwowany, bo przez niepełną dokumentację nie mógł zarejestrować pojazdu - podała policja.

Gostyńska policja poinformowała, że w poniedziałek o godz. 10.40 dzielnicowy KPP Gostyń otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się tamtejszy wydział komunikacji.

"Po przybyciu na miejsce dzielnicowy ustalił, że 23-letni petent, który z uwagi na niepełną dokumentację nie mógł zarejestrować pojazdu, zdenerwował się i opuszczając obiekt kopnął w drzwi wejściowe powodując pęknięcie szyby. Właściciel wycenił szkodę na kwotę 2,2 tys. zł" - opisano w komunikacie policji.

Dzielnicowy wraz z funkcjonariuszami kryminalnymi udał się do sprawcy. 23-latkowi przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do stłuczenia szyby, tłumacząc, że jego zachowanie wynikało ze zdenerwowania. Teraz 23-latkowi grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.