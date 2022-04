Wielkopolskie: Niemal 12 tys. ukraińskich uczniów przyjętych do szkół w regionie

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę do wielkopolskich szkół przyjęto już łącznie niemal 12 tys. ukraińskich uczniów, w tym ponad 10,3 tys. do oddziałów ogólnodostępnych – powiedziała PAP Magdalena Miczek z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do przedszkoli w regionie przyjęto 2125 dzieci.

Miczek powiedziała PAP, że według ostatnich danych Kuratorium Oświaty w Poznaniu, "od 24 lutego do wielkopolskich szkół, do klas ogólnodostępnych, zostało przyjętych łącznie 10 373 uczniów z Ukrainy, do tego 1 592 uczniów przyjęto do oddziałów przygotowawczych".

Dodała, że do wielkopolskich przedszkoli przyjęto już łącznie 2 125 dzieci.

Miczek wskazała, że największą liczbę uczniów z Ukrainy przyjęły szkoły w Poznaniu - 2 712 do oddziałów ogólnodostępnych, oraz 50 - do nowoutworzonych oddziałów przygotowawczych.

"W Poznaniu powstało 5 nowych oddziałów przygotowawczych, ale warto zaznaczyć, że już przed 24 lutego w stolicy Wielkopolski funkcjonowało ich 27. W tej chwili - w tych oddziałach już wcześniej utworzonych - uczy się łącznie 416 uczniów - i na pewno do tych oddziałów także zostali dołączeni uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Poznania po 24 lutego. Szczególnie, że liczba uczniów w takich oddziałach została teraz zwiększona z 15 do 25" - powiedziała.

Dodała, że kuratorium nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi liczby uczniów z Ukrainy - przyjętych po 24 lutego - do funkcjonujących już wcześniej (przed tą datą) oddziałów przygotowawczych.

W powiecie poznańskim do klas ogólnodostępnych przyjęto 1 696 uczniów, zaś do oddziałów przygotowawczych 321.

Według danych kuratorium z ubiegłego tygodnia - w okresie od 24 lutego do 24 marca - do przedszkoli w Wielkopolsce zapisano 1560 dzieci ukraińskich uchodźców. Do oddziałów ogólnodostępnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapisano z kolei 8548 uczniów z Ukrainy, a do oddziałów przygotowawczych 1293.

"W porównaniu z tymi pierwszymi tygodniami od wybuchu wojny widać, że ta dynamika zgłoszeń nam się zwiększyła. W pierwszych tygodniach to były niewielkie przyrosty, w skali całego województwa. Natomiast rzeczywiście już w tej chwili, od mniej więcej drugiej połowy marca, zauważyliśmy dość dynamiczny przyrost - zarówno uczniów w oddziałach przygotowawczych, jak i w ogóle liczby tworzenia takich oddziałów" - zaznaczyła.

"Początkowo nowe oddziały przygotowawcze pojawiały się dość wolno, teraz, kiedy więcej się o nich mówi, o korzyściach z ich tworzenia - zarówno pod względem funkcjonowania szkoły i oddziałów ogólnodostępnych, ale przede wszystkich o korzyściach z punktu widzenia dzieci ukraińskich, które przyjeżdżają i tam mogą uczyć się języka polskiego i mieć taki +miękki start+, a nie od razu wchodzić na +pełne obroty+ - oddziałów przygotowawczych zaczęło nam w ostatnim czasie przybywać" - powiedziała.

Dodała, że po 24 lutego w całej Wielkopolsce powstało ponad 90 nowych oddziałów przygotowawczych; najwięcej utworzono w powiecie poznańskim - 18, oraz w Kaliszu - 16.

Miczek podała, że obecnie w Wielkopolsce - na łączną liczbę niemal 64 tys. nauczycieli - pracuje prawie 2,5 tys. nauczycieli, którzy posługują się językiem rosyjskim, a ponad 400 z nich ma kwalifikacje do nauki języka. W regionie jest też około 100 nauczycieli, którzy komunikują się w języku ukraińskim, a także ponad 20 z językiem białoruskim. Są też nauczyciele, którzy komunikują się z uczniami w języku angielskim.

Wielkopolskie szkoły mogą też korzystać ze wsparcia ponad 900 wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.