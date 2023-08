Wielkopolskie: Niszczyli znaki drogowe; grozi im do 5 lat więzienia

7 znaków drogowych zniszczyli w Międzychodzie (woj. wielkopolskie) dwaj młodzi mężczyźni. Sprawcy zostali już zatrzymani; grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie o zniszczeniu znaków drogowych na ulicach Sadowej, Gorzyckiej oraz Zagrodowej w Międzychodzie policjanci otrzymali w połowie sierpnia.

W piątek Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie poinformowała, że w wyniku podjętych czynności procesowych i operacyjnych funkcjonariusze wytypowali, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie zniszczeń.

Policja podała, że sprawcami okazali się 24-letni i 22-letni mieszkańcy powiatu międzychodzkiego. Młodzi mężczyźni spacerując w nocy po drodze niszczyli znaki drogowe. Zniszczyli ich w sumie 7, co naraziło Urząd Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe na straty w wysokości kilku tysięcy złotych.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za niszczenie mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5 oraz wysokie grzywny.

"Uszkodzony, złamany, pomalowany farbą, sprayem lub całkowicie usunięty znak drogowy, nie spełnia swojej roli. To nie jest żart, tylko narażanie ludzi na niebezpieczeństwo, co w efekcie prowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym i wypadków. Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu międzychodzkiego, jeżeli ktoś jest świadkiem tego typu zdarzeń prosimy zawiadomić policję, a z pewnością osoby, które niszczą oznakowanie drogowe, poniosą odpowiedzialność za swoje zachowanie" - zaapelowała policja.