Wielkopolskie: Noc Sylwestrowa w regionie mija spokojnie

Spokojnie i bez incydentów mija noc Sylwestrowa w Wielkopolsce – wynika z informacji policji i straży pożarnej. W stolicy regionu, mimo, że z powodu pandemii nie odbyła się wspólna zabawa na placu Wolności, mieszkańcy spontanicznie zebrali się, by oglądać pokazy sztucznych ogni.

"Noc Sylwestrowa mija spokojnie, nie mamy na tę chwilę żadnych informacji o jakichkolwiek poważniejszych incydentach, czy to w Poznaniu, czy w innych miejscowościach w regionie" - powiedział PAP sierż. sztab. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Także dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej podał, że do PSP nie wpłynęły zgłoszenia o jakichkolwiek poważniejszych zdarzeniach.

W tym roku w Poznaniu - już po raz kolejny - ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyła się wspólna zabawa na placu Wolności. Mimo to mieszkańcy zebrali się spontanicznie w centrum miasta, by oglądać pokazy sztucznych ogni.

"Poznaniacy zebrali się także, już tradycyjnie, na Łazarzu. W szczytowym momencie było tam ok. 200 osób; bawili się, tańczyli - zabawa przebiegała bez żadnych poważniejszych incydentów" - powiedział Kędziora.

Mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiała PAP w piątek podkreślali, że decyzję władz miasta o rezygnacji z imprezy Sylwestrowej w centrum Poznania przyjęli ze zrozumieniem.

"Zabawa zabawą, ale w tych czasach to jednak zdrowie jest najważniejsze. Nikt by przecież nie chciał, by takie duże imprezy zmieniły się w jakieś korona-party. Decyzję władz miasta szanuję, chociaż już osobiście bardzo tęsknię za normalnością, za tym, by wspólnie się bawić, by się nie bać do kogoś przytulić, czy +stuknąć+ kieliszkiem z szampanem" - powiedział PAP w piątek 38-letni Tomasz. W tym roku - jak mówił - noc Sylwestrową zaplanował w gronie najbliższej rodziny.

Podobnie zabawę Sylwestrową zaplanowała Karolina - z kilkoma przyjaciółmi, w domu. Jak mówiła, "najważniejsze to spędzić tę noc z ludźmi, których się lubi, ceni, czy kocha - no i oczywiście przy dźwiękach dobrej muzyki, z dobrym jedzeniem".

"Tak samo, jak na Święta Bożego Narodzenia teraz też będziemy sobie życzyć przede wszystkim szczęścia, zdrowia też, ale przede wszystkim szczęścia. Kiedyś mnie bardzo śmieszyło, jak ludzie składali sobie takie, jak mówili, +życzenia z Titanica+ - czyli życzyli sobie przede wszystkim szczęścia, no bo na Titanicu większość była przecież zdrowa. Więc chcemy sobie życzyć szczęścia w tym Nowym Roku - bo to podstawa. Później oczywiście zdrowia, bo już mamy dość tych wirusów. No i żeby ten rok był już w końcu lepszy" - dodała.