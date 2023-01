Wielkopolskie: Nowe ustalenia ws. śmierci dwojga pieszych na ekspresowej S5

Kobieta i mężczyzna, którzy w ubiegłym tygodniu zostali potrąceni przez dwa auta na drodze ekspresowej S5 niedaleko Kościana (woj. wielkopolskie) zmarli w wyniku obrażeń wielonarządowych. W momencie potrącenia para leżała na jezdni - przekazała PAP prokuratura.

We wtorek wczesnym wieczorem, na drodze ekspresowej S5 pomiędzy węzłami Śmigiel Północ i Kościan Południe zginęło dwoje pieszych - kobieta i mężczyzna. W środę policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zwrócili się z apelem do świadków oraz osób, które posiadają nagrania z prywatnych kamer samochodowych, mogących pomóc w ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia. Śledztwo ws. śmiertelnego wypadku prowadzi kościańska prokuratura.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w poniedziałek PAP, że przeprowadzona w czwartek sekcja zwłok wykazała, iż obrażenia zmarłych powstały w wyniku potrącenia ich przez pojazdy, a w momencie uderzenia obie ofiary leżały na jezdni. "Przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe" - dodał.

Jak wyjaśnił, według wstępnych ustaleń, zanim doszło do potrącenia para jechała samochodem z jeszcze jedną osobą. Prokurator zaznaczył, że mężczyzna nie mógł kierować, bo był pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie pasażer zaczął awanturować się, uniemożliwiał prowadzenie auta i zażądał, by kierujący zatrzymał samochód. "Wysiadł, położył się na środku jezdni, a kobieta do niego dobiegła i wtedy zostali potrąceni" - opisał.

Prokurator zaznaczył, że ofiary wypadku nie zginęły w wyniku celowego działania innych osób. "Cały czas wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i tego dlaczego te osoby znalazły się na drodze" - dodał prok. Wawrzyniak.