Wielkopolskie: Obcokrajowiec dopuścił się licznych przestępstw, został deportowany

Policjanci z Wronek (woj. wielkopolskie) pracowali nad sprawą 20-letniego obcokrajowca, który dopuścił się licznych przestępstw. Mężczyzna stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dzięki współpracy służb został deportowany.

Chodzi o 20-letniego obywatela Ukrainy - podał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Jak poinformowała w środę asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach, 30 października policjanci otrzymali liczne zgłoszenia o nietrzeźwym obcokrajowcu, który miał zakrwawione ręce, szedł ulicą Poznańską we Wronkach, zachowywał się agresywnie i kopał w różne przedmioty.

"Interweniujący policjanci ujęli go. Okazało się, iż był to 20-latek zamieszkujący na co dzień we Wronkach. Z dalszych policyjnych ustaleń w sprawie wynikało, iż przyczyną okaleczenia jego rąk było wybicie szyby w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Właściciel lokalu złożył zawiadomienie o przestępstwie. Okazało się też, że oprócz szyby, wcześniej mężczyzna uszkodził też rolety zewnętrzne na szkodę tej samej osoby" - podała policjantka.

Asp. Chuda zaznaczyła, że mężczyzna był już znany miejscowym policjantom z wcześniejszych interwencji. Wielokrotnie był zatrzymywany w związku z niszczeniem mienia, czy kradzieżami o charakterze chuligańskim i w sklepach. Policja podejmowała także wiele interwencji w związku z jego jazdą samochodem w stanie po użyciu alkoholu, picia alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłóceniami spokoju i porządku publicznego.

"Z uwagi na notorycznie nieprzestrzeganie polskiego prawa, liczne interwencje wobec 20-latka, a także informacje, które policjanci otrzymywali od zaniepokojonych mieszkańców, a także lokalnej prasy, wronieccy funkcjonariusze rozpoczęli procedurę weryfikującą, czy wobec mężczyzny można sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju" - podkreśliła.

Dodała, że dzielnicowi wykonali m.in. wywiad środowiskowy, z którego wynikało, że mężczyzna nie miał dobrej opinii wśród lokalnej społeczności. Policjanci dokonali też kontroli legalności pobytu cudzoziemca i przeanalizowali wszystkie prowadzone wobec niego postępowania.

"W wyniku podjętej pracy funkcjonariusze stwierdzili, że zachowanie mężczyzny stworzyło realne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci zatrzymali więc 20-latka" - zaznaczyła policjantka. Po spełnieniu wymogów proceduralnych, dzięki współpracy policji i ze strażą graniczną, mężczyzna pod eskortą został przekazany służbom ze swojego kraju.

Został orzeczony wobec niego zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 5 lat.