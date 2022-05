Wielkopolskie: Obywatel Ukrainy zatrzymany za oszustwa metodą na "BLIK-a"

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali obywatela Ukrainy, który od dłuższego czasu dokonywał oszustw tzw. metodą na "BLIK-a" – podała we wtorek pilska policja. 38-latek został objęty dozorem policyjnym, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała we wtorek sierż. Magdalena Szukajło z KPP w Pile (wielkopolskie), w ub. miesiącu do siedziby pilskiej jednostki zgłosiła się 49-letnia obywatelka Ukrainy, która padła ofiarą oszustwa.

"Z relacji przedstawionej przez kobietę wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna biegle mówiący w języku rosyjskim i oświadczył, że ktoś chciał ukraść pieniądze z jej konta. Przekazał również, że aby jej środki były bezpieczne musi zalogować się do bankowości internetowej i potwierdzić operację BLIK. Po wykonaniu wskazanych poleceń z konta poszkodowanej został wykonany przelew na kwotę 600 złotych" - podkreśliła Szukajło.

Dodała, że funkcjonariusze powołani do zwalczania przestępczości gospodarczej zajęli się sprawą, a wykonane czynności pozwoliły na ustalenie sprawcy, którym okazał się 38-letni obywatel Ukrainy.

"Przy mężczyźnie zabezpieczono tablet, cztery karty SIM oraz dwa telefony komórkowe. Na jeden z nich cały czas spływały kody BLIK, pochodzące z przestępczej działalności. W trakcie przeszukania samochodu zatrzymanego mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 20 tys. zł" - podała Szukajło.

Zaznaczyła również, że analiza materiału zebranego w sprawie pozwoliła ustalić, że mężczyzna od dłuższego czasu zajmował się oszustwami na szeroką skalę.

"Policjanci ustalili, że dokonywał on wypłat gotówki na kwoty od 12 do 18 tys. dziennie. Zatrzymany przyznał, że zabezpieczone przedmioty służyły mu do dokonywania oszustw internetowych, a znalezione pieniądze pochodzą z przestępstwa" - podała Szukajło.

Obywatel Ukrainy został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Za przedstawione mu zarzuty grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.