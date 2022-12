Wielkopolskie: Od niedzieli Miasteczko Krajeńskie znów będzie miastem

Od niedzieli, po pięćdziesięciu latach, Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim (Wielkopolskie) znów stanie się miastem Wójt, a od niedzieli burmistrz, Krzysztof Jacek Oświecimski powiedział PAP, że nie przystoi, żeby miejscowość o takiej nazwie była wsią.

W sobotę w Miasteczku Krajeńskim powitanie Nowego Roku połączone będzie z uroczystymi obchodami odzyskania praw miejskich.

Miasteczko Krajeńskie jest jedyną wielkopolską miejscowością oraz jedną z piętnastu w całym kraju, które od 1 stycznia 2023 roku stają się miastami. W czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów samorządowcy z tych miejscowości odebrali z rąk premiera akty nadania praw miejskich i symboliczne klucze.

Obecny wójt, a od niedzieli burmistrz Miasteczka Krajeńskiego, Krzysztof Jacek Oświecimski, powiedział PAP, że nadanie praw miejskich mieszkańcy odbierają jako akt sprawiedliwości dziejowej."Najbardziej na ten dzień czekało chyba to najstarsze pokolenie, które pamięta moment utraty statusu miasta. Prawa miejskie zabrano nam 1 stycznia 1973 roku, w przededniu 500. rocznicy ich posiadania. Nie wiem, czy jest wiele osób w Polsce, które nie znając Miasteczka Krajeńskiego kojarzyłoby tę nazwę ze wsią - nie przystoi, żeby miejscowość o takiej nazwie posiadała status wsi" - powiedział

Krzysztof Jacek Oświecimski podkreślił, że Miasteczko Krajeńskie od zawsze było gotowe na przywrócenie statusu miasta - ma stosowną infrastrukturę, zabudowę, jest rynek, większość podmiotów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie mieszka tu ok. 1,3 tys. osób.

"Kiedy miejscowość staje się miastem rośnie jej prestiż. Miasteczko Krajeńskie cały czas, powoli się rozwija. Dla mieszkańców w nowym roku nie zmieni się nic, jeśli chodzi o podatki - będą na tym samym poziomie, nie dochodzą też żadne nowe. Dodatki nauczycielskie pozostają na tym poziomie - o to też było wiele pytań. Przewidujemy za to zwolnienia podatkowe dla podmiotów gospodarczych - przygotowując się do zmiany statusu przyjęliśmy uchwałę o pomocy publicznej. Sami będziemy chcieli korzystać z programów kierowanych do miast i ze środków unijnych" - powiedział.

W sobotę wieczorem na Placu Wolności mieszkańcy Miasteczka Krajeńskiego po raz pierwszy wspólnie przywitają Nowy Rok, wezmą też udział w uroczystości odzyskania praw miejskich.

"Chcemy nadać temu wydarzeniu uroczysty charakter. Mamy już przygotowane, ufundowane przez sponsorów, piękne klucze do bram miasta, które będą przekazane władzom. Ale będzie też zabawa, koncert, życzenia, sztuczne ognie. Jeśli sylwestrowe, wspólne świętowanie się sprawdzi, będziemy chcieli takie imprezy powtarzać w kolejnych latach" - powiedział Oświecimski.

Nowe miasto już w najbliższych miesiącach czekają kosztowne inwestycje: przeprowadzona zostanie warta 8 mln przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej oraz kosztująca ok. 3 mln zł przebudowa infrastruktury kulturalnej.

Krzysztof Jacek Oświecimski liczy na to, że nowe miasto będzie przyciągać nowych inwestorów, ale także nowych mieszkańców - dobre warunki do życia znajdą tu chociażby obecni mieszkańcy pobliskiej Piły.