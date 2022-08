Wielkopolskie: Odwołany alert przed burzami dla części województwa; ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał w sobotę w nocy ostrzeżenie przed burzami dla części województwa wielkopolskiego i jednocześnie wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu w całym regionie.

IMGW odwołał alert drugiego stopnia przed burzami dla północnej, zachodniej i centralnej Wielkopolski. Ostrzeżenie nadal obowiązuje dla obszaru 11 powiatów południowej i wschodniej części regionu, gdzie do niedzieli, do godz. 4 nad ranem mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 90 km/h, a miejscami także opady gradu.

Po godz. 22 Instytut wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, jakie do niedzieli, do godz. 10 mogą wystąpić na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Według prognoz wysokość opadów wyniesie od 50 mm do 70 mm. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oceniono na 80 proc.

