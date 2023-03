Wielkopolskie: Około 40 strażackich interwencji z powodu wichur

Około 40 razy, głównie na zachodzie i południowym zachodnie Wielkopolski, musieli interweniować strażacy w związku z silnym wiatrem występującym we wtorek w nocy w regionie. Na trzech budynkach wichura zerwała dachy. Nikt nie odniósł obrażeń.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że po godz. 20 strażacy interweniowali około 40 razy usuwając głównie powalone i połamane przez wiatr drzewa. "W trzech różnych powiatach mieliśmy zerwane dachy, na dwóch budnikach mieszkalnych oraz jednym gospodarczym" - powiedział strażak.

Wyjaśnił, że budynki mieszkalne zostały uszkodzone w miejscowości Nowy Belęcin w powiecie leszczyńskim i w Januszewicach w powiecie grodziskim, a dach budynku gospodarczego został zerwany w Sarnówce w powiecie rawickim. Dyżurny zaznaczył, że nikt nie został ranny w wyniku wichur.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wichurami, we wtorek wieczorem i w nocy na terenie Wielkopolski prognozowano wystąpienie silnego wiatru wiejącego z północnego zachodu ze średnią prędkością do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.