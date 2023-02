Wielkopolskie: Około 80 strażackich interwencji w związku z silnym wiatrem

W piątkowy wieczór wielkopolscy strażacy odebrali około 80 zgłoszeń dotyczących skutków przechodzących nad regionem wichur. Jak dotąd nikt nie odniósł obrażeń. Strażackie interwencje dotyczą głównie połamanych drzew i gałęzi.

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP powiedział PAP, że około godz. 22 ratownicy w całym regionie usuwali skutki wichur w 35 miejscach, a od godz. 19 przyjęli łącznie około 80 zgłoszeń, w szczególności na obszarze północnych powiatów Wielkopolski.

"Nie ma zgłoszeń o uszkodzonych dachach. Nie ma osób poszkodowanych. Zgłoszenia dotyczą głównie połamanych drzew i gałęzi na drogach" - powiedział dyżurny.

Do soboty dla przeważającej części województwa wielkopolskiego, poza 9. powiatami południowej części regionu, obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Według prognoz IMGW w regionie silny wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

W powiatach: gostyńskim, kępińskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, rawickim oraz w Lesznie i Kaliszu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.