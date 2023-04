Wielkopolskie: Osiem nowych poradni z pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży

Osiem nowych poradni psychologiczno-terapeutycznych finansowanych przez NFZ zaczęło od tego tygodnia pracę w Wielkopolsce. Miejsca te funkcjonują w ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowe poradnie działają w Poznaniu, Czerwonaku, Wrześni, Wągrowcu, Grodzisku Wielkopolskim, Międzychodzie i Pile. Mali i młodzi pacjenci oraz ich rodziny znajdą tam pomoc psychologa, psychoterapeuty i terapeuty środowiskowego.

"Nowe poradnie to miejsca powstałe w wyniku reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, która zakłada udzielanie pomocy na trzech poziomach referencyjnych. Pierwszy poziom stanowią poradnie, w których pomocy udzielają psychologowie, terapeuci środowiskowi i psychoterapeuci. Jeśli wsparcie to okaże się niewystarczające, pacjent zostaje skierowany do poradni specjalistycznej, gdzie zostaje objęty pomocą psychiatry. Tutaj też działają oddziały dzienne, w których pacjenci do 18. roku życia mogą korzystać z leczenia. Trzeci poziom to hospitalizacje w oddziałach psychiatrycznych" - wyjaśniła rzeczniczka Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu Marta Żbikowska-Cieśla.

Do tej pory w Wielkopolsce działało 17 ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

"Dzięki temu, że podpisaliśmy kolejne umowy, w Wielkopolsce będzie 25 takich poradni, a docelowo chcielibyśmy, żeby było ich dwa razy więcej. Liczyliśmy na zawarcie większej liczby umów, ale tylko osiem podmiotów spełniło wymagane kryteria. Jesteśmy w trakcie przygotowywania konkursów uzupełniających na ten zakres świadczeń i liczymy na to, że wpłyną do nas prawidłowo i rzetelnie przygotowane oferty" - poinformowała dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz.

Jak dodała, o potrzebie zwiększania dostępu do pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży świadczy poziom realizacji umów dotychczas działających ośrodków. W wielu przypadkach przekracza on 100 procent, stąd m.in. decyzja o tworzeniu kolejnych takich miejsc.

Rzeczniczka WOW NFZ podkreśliła, że nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży zakłada, że pacjenci pomoc znajdą blisko miejsca zamieszkania. Dlatego Fundusz ogłasza postępowania konkursowe dla poszczególnych powiatów.

"Idealnym rozwiązaniem byłaby co najmniej jedna poradnia psychologiczno-terapeutyczna w każdym powiecie, a tam, gdzie populacja jest największa, takich miejsc mogłoby powstać kilka. Na to jednak potrzeba chętnych, którzy zdecydują się prowadzić takie placówki" - poinformowała.