Wielkopolskie: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem, które mogą wystąpić na terenie województwa wielkopolskiego.

Według prognoz IMGW na obszarze północnej, centralnej i zachodniej Wielkopolski od sobotniego popołudnia do godz. 2 w niedzielę wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Z kolei na obszarze 11 powiatów wschodniej i południowej części regionu synoptycy prognozują wystąpienie burz, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 90 km/h. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Według prognoz gwałtowne zjawiska atmosferyczne w tych częściach województwa ustąpią do niedzieli, do godz. 4.

