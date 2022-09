Wielkopolskie: Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które spodziewane są w sobotę na północnym krańcu regionu. Alert dotyczy powiatów pilskiego i złotowskiego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Instytut podał, że w sobotę od godz. 11.00 do godz. 20.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Wydane w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczy terenu powiatów: pilskiego i złotowskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.