Wielkopolskie: Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami dla kolejnych powiatów w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał we wtorek kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w regionie; widzialność miejscami może wynosić od 50 do 200 m.

Początkowo ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami zostało wydane dla 12 powiatów: grodziskiego, jarocińskiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego, a także miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Na tym terenie do godz. 6 w środę nadal będą się utrzymywać gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 100 m do 200 m.

We wtorek późnym popołudniem Instytut wydał kolejne dwa ostrzeżenia, tym razem obejmujące łącznie kolejnych 16 powiatów: gostyński, kaliski i miasto Kalisz, powiat kępiński, kolski, miasto Konin i powiat koniński, krotoszyński, leszczyński i miasto Leszno, powiat ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki i turecki.

Alert wydany dla tego terenu obowiązuje od godz. 20 we wtorek do godziny 6 w środę. Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić od 50 do 200 metrów.