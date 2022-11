Wielkopolskie: Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami i oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i oblodzeniem. W części regionu temperatura minimalna przy gruncie może wynieść od -7 st. do -4 st. C, lokalnie - do -13 st. C.

Instytut podał, że od godz. 18 w niedzielę, do godz. 10 w poniedziałek, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Prognozowana temperatura minimalna ma wynieść od -5 st. C do -1 st. C, lokalnie spadek do -11 st. C, przy gruncie od -7 st. C do -4 st. C, zaś lokalnie -13 st. C.

Ostrzeżenie IMGW-PIB pierwszego stopnia przed oblodzeniem zostało wydane dla północnej części Wielkopolski i obowiązuje na terenie 12 powiatów, w tym: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, a także powiatu poznańskiego i miasta Poznania.

Z kolei dla południowo-zachodniej części Wielkopolski wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. Alert obowiązuje od godz. 5 do godz. 10 w poniedziałek, na terenie 14 powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, średzkiego, śremskiego, wolsztyńskiego, oraz leszczyńskiego i miasta Leszna. Na tym terenie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu mżawki powodujące gołoledź.