Wielkopolskie: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w całym regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które od środy rano mają wystąpić na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Według prognoz w środę od godz. 8 do godz. 16 na obszarze całego regionu - z wyjątkiem powiatów tureckiego i kolskiego we wschodniej części województwa - wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Zgodnie z alertem, na obszarze powiatów kolskiego i tureckiego burze wystąpią w środę między godz. 11 a 22. Według synoptyków będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami także opady gradu.