Wielkopolskie: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, jakie w czwartek w nocy wystąpią na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Według prognoz w czwartek, od godz. 2 w nocy do godz. 6.30 rano, na obszarze 29 powiatów centralnej, wschodniej, zachodniej i południowej Wielkopolski, temperatura powietrza osiągnie od 1 do 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie spadnie do około minus 2 stopni.

Z kolei na terenie sześciu powiatów na północy regionu, tj. chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego, od godz. 1 w nocy do godz. 6.30 rano temperatura powietrza będzie oscylować pomiędzy minus 1 a 2 stopniami Celsjusza, a przy gruncie będzie się wahać pomiędzy 4 a 2 stopniami poniżej zera.