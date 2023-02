Wielkopolskie: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, jaki od poniedziałkowego przedpołudnia wystąpi na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego.

Według prognoz w poniedziałek od godz. 10 na terenie sześciu zachodnich powiatów województwa, tj. czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego, wystąpi silny wiatr wiejący z zachodu ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h.

Według synoptyków IMGW we wspomnianych powiatach silny wiatr ustąpi do godz. 18.

Z kolei na terenie pozostałych 29 wielkopolskich powiatów, od poniedziałku, od godz. 11, do wtorku, do godz. 4, wystąpi silny, zachodni wiatr, wiejący ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach do 85 km/h.