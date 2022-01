Wielkopolskie: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem

Do poniedziałkowego popołudnia obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, jaki wystąpi na obszarze całej Wielkopolski. IMGW poinformował, że jak dotąd najmocniejsze powiewy odnotowano w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Pile.

Zgodnie z ostrzeżeniem IMGW do godz. 16 w poniedziałek na terenie wszystkich powiatów regionu z zachodu i północnego zachodu będzie wiał wiatr, który osiągnie średnią prędkość od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach do 100 km/h.

W poniedziałek synoptyk IMGW-PIB Lech Buchert poinformował, że dotychczas najsilniejsze porywy odnotowano w Poznaniu - 70 km/h, Lesznie i Kaliszu - 60 km/h oraz w Pile 55 km/h.

"Średnia prędkość wiatru dochodzi do 40 km/h. W najbliższych godzinach wiatr będzie się nasilał. Prognozuje się, że porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h. Po południu wiatr stopniowo zacznie słabnąć" - wskazał Buchert.

Dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że do godz. 7 rano w poniedziałek strażacy w całym regionie interweniowali pięć razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi przez silny wiatr.