Wielkopolskie: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem także na południu regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, jaki w nocy z wtorku na środę będzie wiał w południowej części woj. wielkopolskiego. Podobne ostrzeżenie wydano wcześniej dla większości powiatów regionu.

Według prognoz od godz. 22 na obszarze siedmiu powiatów południowej Wielkopolski, w tym m.in. jarocińskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego i kaliskiego, wystąpi silny wiatr wiejący ze średnią prędkością sięgającą 60 km/h, a w porywach osiągający 90 km/h. Alert przestanie obowiązywać 30 minut po północy.

W komunikacie IMGW zaznaczono, że ostrzeżenie wydano w związku z przejściowym wzrostem natężenia zjawiska silnego wiatru, a alert nie odwołuje wcześniejszego komunikatu, tylko przejściowo go zastępuje.

Zgodnie z wcześniejszymi ostrzeżeniami na terenie województwa wielkopolskiego obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Według prognoz instytutu od godz. 18 do północy, na obszarze 21 powiatów zachodniej, północnej i centralnej Wielkopolski wystąpi silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich ze średnią prędkością do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h.

Z kolei dla 14 powiatów południowej i wschodniej części regionu IMGW wydał alert pierwszego stopnia. Według synoptyków na tym terenie we wtorek od godz. 20, do godz. 3 w nocy w środę, wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 50 km/h, a w porywach do 85 km/h.

Synoptycy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alerty pierwszego stopnia ostrzegają przed zjawiskami, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.