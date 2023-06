Wielkopolskie: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o burzach z gradem dla pow. złotowskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem dla pow. złotowskiego w Wielkopolsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi burzami obowiązują w sobotę także w północnej i zachodniej części regionu.

Instytut poinformował, że ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem dla pow. złotowskiego wydano w związku ze wzrostem natężenia zjawiska. Na terenie powiatu do godz. 20 w sobotę prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w sobotę w północnej i zachodniej części regionu. Na tym terenie do godz. 20 prognozuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami także może spaść grad.

Alert pierwszego stopnia przed burzami dotyczy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.