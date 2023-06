Wielkopolskie: Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które spodziewane są w niedzielę we wschodniej i południowej części województwa.

Instytut podał, że od południa do godz. 20.30 w niedzielę prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alert został wydany dla wschodniej i południowej części regionu i dotyczy powiatów: gnieźnieńskiego, kaliskiego i miasta Kalisza, powiatu kępińskiego, kolskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego, a także powiatu konińskiego i miasta Konina.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zjawiska określono na 80 proc.