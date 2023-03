Wielkopolskie: Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert dotyczy centralnej i południowej części województwa wielkopolskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Instytut podał, że od godz. 23. w środę, do godz. 8. w czwartek w centralnej i południowej części województwa wielkopolskiego prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Prognozowana temperatura minimalna może wynieść ok. -1 st. C, zaś temperatura minimalna przy gruncie ok. -2 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem zostało wydane dla 27 powiatów centralnej i południowej części Wielkopolski.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zjawiska określono na 70 proc.