Wielkopolskie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, jakie w czwartek mogą wystąpić na terenie południowej i wschodniej Wielkopolski.

Według prognoz od godz. 15 do godz. 23 na terenie 18 powiatów wschodniej i południowej Wielkopolski mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 70 km/h, a miejscami także opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych synoptycy ocenili na 80 proc.