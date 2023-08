Wielkopolskie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami na południu regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi opadami deszczu, gradu i burzami, jakie w niedzielę w nocy mogą wystąpić na południu woj. wielkopolskiego.

Instytut podał, że od godz. 1 w nocy w niedzielę, do godz. 9, na obszarze powiatów kaliskiego, kępińskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, tureckiego i Kalisza prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 35 mm do 50 mm. Według synoptyków opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru wiejącego z prędkością do 70 km/h. Lokalnie mogą wystąpić także opady gradu.

Synoptycy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych na 85 proc.

Do soboty, do godz. 18, obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem, jakie mogą wystąpić na obszarze całego województwa wielkopolskiego.