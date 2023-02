Wielkopolskie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, jaki w czwartek w nocy zacznie wiać na obszarze całej Wielkopolski.

Według IMGW w czwartek od godz. 1 w nocy do godz. 10, na obszarze wszystkich wielkopolskich powiatów prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru, który będzie wiał z zachodu i północnego zachodu ze średnią prędkością do 45 km/h, a w porywach do 80 km/h.

Synoptycy oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów na 85 proc.