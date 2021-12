Wielkopolskie: Ostrzeżenie przed silnym mrozem w całym regionie

W nocy z soboty na niedzielę w całej Wielkopolsce prognozowany jest silny mróz; miejscami temperatura może spać do -17 st. C. Alertem IMGW objęte są już wszystkie powiaty.

Instytut podał, że w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od -6 st. C do -3 st. C. Prognozowany jest także wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Początkowo alertem zostały objęte cztery powiaty północnej Wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski. W sobotę wieczorem IMGW wydał kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach, obejmujące pozostałą część województwa wielkopolskiego.

Ostrzeżenie IMGW przed silnym mrozem obowiązuje do godz. 9 w niedzielę.