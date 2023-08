Wielkopolskie: Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed opadami

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o intensywnych opadach deszczu dla siedmiu powiatów Wielkopolski, w tym dla Poznania. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałkowego poranka.

Dla kolejnych ośmiu powiatów w regionie przedłużone zostało ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia dotyczy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego, obornickiego, Poznania, poznańskiego i szamotulskiego.

W tych powiatach dotychczasowa suma opadów wyniosła miejscami od 50 mm do 80 mm. W dalszym ciągu prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 mm do50 mm. Całkowita suma opadów w czasie obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 80 mm do 110 mm. Po północy natężenie opadów zacznie się zmniejszać. Miejscami wystąpią burze.

Do poniedziałku do godz. 6.00 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia dla powiatów: grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszna, nowotomyskiego, pilskiego, wolsztyńskiego i złotowskiego. Dotychczasowa suma opadów w tych powiatach wyniosła miejscami od 20 mm do 25 mm. W dalszym ciągu prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 mm do 50 mm. Całkowita suma opadów w czasie obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 40 mm do 70 mm.

Dla pozostałych powiatów w Wielkopolsce, głównie we wschodniej i północnej części regionu, IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu.