Wielkopolskie: Parowóz Pt47-65 po naprawie wrócił do Parowozowni Wolsztyn

Parowóz Pt47-65, który od października ubiegłego roku był w naprawie wrócił do Wolsztyna – poinformował w poniedziałek PAP dyrektor Parowozowni Wolsztyn Waldemar Ligma. Lokomotywa pokaże się pod parą 19 sierpnia podczas XXVII Parady Parowozów.

Pt47-65 pojechał na naprawę do Czech w październiku ubiegłego roku. W maju w Kolinie odbyły się próby kotła po wykonanej rewizji wewnętrznej; całość prób armatury zakończyła się sukcesem i kocioł został dopuszczony do eksploatacji. Parowóz został sprowadzony do Polski, dalsze prace prowadzone były w Lesznie. Teraz lokomotywa wróciła do Wolsztyna.

"Na miejscu parowóz zostanie pomalowany. Potrzebne będą jeszcze małe poprawki, założenie korbowodów i przeprowadzenie prób. Pod parą pokażemy go jednak dopiero podczas Parady Parowozów" - powiedział w poniedziałek PAP Waldemar Ligma.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią w świecie obsługującą planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Od końca ubiegłego roku parowozownia nie dysponowała żadnym sprawnym parowozem - wszystkie były naprawiane lub przygotowywane do naprawy.

W trakcie naprawy w Wągrowcu jest druga z wolsztyńskich lokomotyw - Ol49-59. Z deklaracji wykonawcy prac, firmy ZUT Wągrowiec, wynika, że parowóz będzie gotowy na wiosnę przyszłego roku.

19 sierpnia, w pierwszej po kilkuletniej przerwie Paradzie Parowozów weźmie udział sześć lokomotyw parowych z Polski i zagranicy: Energie 507 z Luksemburga, Tubize z Belgii, 01 509 z Niemiec, 555.0153 z Czech, polska lokomotywa Ty42-24 z Pyskowic oraz wolsztyński parowóz Pt47-65.

Dodatkowo podczas Parady Parowozów zostanie zaprezentowana kolejowa Drezyna Warszawa M20 - pierwsza drezyna na bazie samochodu.