Wielkopolskie: Pijany, bez prawa jazdy, uciekał przed policją kradzionym samochodem

Do 5 lat więzienia grozi 35-latkowi, który pijany, bez uprawnień do prowadzenia pojazdów, uciekał przed policjantami z Wolsztyna (woj. wielkopolskie) kradzionym samochodem. Pościg zakończył się, gdy auto uciekiniera wpadło w poślizg na przejeździe kolejowym.

Wolsztyńska policja poinformowała, że we wtorek około godz. 19.30 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kierującym toyotą mężczyźnie, którego zachowanie podczas jazdy wskazywało, iż może on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Wysłani na miejsce policjanci szybko zlokalizowali srebrną toyotę na wskazanej w zgłoszeniu drodze łączącej miejscowość Wroniawy i Wolsztyn, jednak kierowca auta zignorował wezwania do zatrzymania się i zaczął uciekać przed funkcjonariuszami kierując się w stronę Wolsztyna.

"Funkcjonariusze podjęli pościg za uciekinierem, który z dużą prędkością skręcił w ulicę Inwestycyjną. Po kilkuset metrach, wjeżdżając na przejazd kolejowy, stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i zawisł na torowisku. Konieczne okazało się siłowe wyciągnięcie mężczyzny z auta, ponieważ nie reagował on na polecenia opuszczenia pojazdu" - opisano w komunikacie.

Kierującym toyotą okazał się 35-letni mężczyzna, w przeszłości mieszkaniec powiatu nowosolskiego, a obecnie bez stałego miejsca zameldowania. Kierowcy towarzyszyła 25-letnia mieszkanka Głogowa. Zatrzymany 35-latek był pijany; badanie wykazało u niego promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku pasażerki alkotest wykazał nieco ponad 2 promile.

Dodatkowo policjanci potwierdzili, że zatrzymany 35-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód, którym kierował kilka godzin wcześniej został skradziony na terenie powiatu głogowskiego.

Jak podała policja, zatrzymanemu, po wytrzeźwieniu, zostaną przedstawione zarzuty dotyczące kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Postępowanie dotyczące kradzieży pojazdu będą prowadzić policjanci z KPP w Głogowie - podano.