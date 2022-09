Wielkopolskie: Po wypadku kilku pojazdów zablokowana dk32

Po wypadku została zablokowana droga krajowa nr 32 na odcinku między miejscowościami Rakoniewice i Rostarzewo w Wielkopolsce. Według wstępnych informacji służb w zderzeniu czterech pojazdów ranna została jedna osoba.

Do wypadku doszło we wtorek ok. 14.30 na 117. kilometrze drogi krajowej nr 32.

Jak poinformował dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, między miejscowościami Rakoniewice i Rostarzewo doszło do zderzenia pojazdów w ruchu; samochodu ciężarowego i trzech aut osobowych.

Według wstępnych informacji służb w wypadku ranna została jedna osoba.

Obecnie droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy.

