Wielkopolskie: Po wypadku zablokowana A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Poznań Ławica

Po wypadku w miejscowości Głuponie (wielkopolskie) zablokowana została autostrada A2. Utrudnienia w ruchu między węzłami Nowy Tomyśl i Poznań Ławica mogą potrwać kilka godzin.

Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 17.20 na jezdni w kierunku Warszawy. Jak poinformował dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Głuponie doszło do zderzenia auta osobowego i busa. Według wstępnych ustaleń służb jedna osoba została ranna.

Obecnie autostrada A2 - z uwagi na lądowanie śmigłowca LPR - jest zablokowana w obu kierunkach.

Utrudnienia w ruchu między węzłami Nowy Tomyśl i Poznań Ławica mogą potrwać kilka godzin.