Wielkopolskie: Po wypadku zablokowana dk 92 na odcinku Słupca – Konin

Z powodu wypadku w okolicach miejscowości Słupca w Wielkopolsce, zablokowana jest obecnie droga krajowa nr 92 na odcinku Słupca – Konin. Według wstępnych informacji służb, w wypadku poszkodowana została jedna osoba.

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 17.30. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w pobliżu miejscowości Słupca doszło do zderzenia czołowego auta osobowego z samochodem ciężarowym. Według wstępnych informacji służb w wypadku poszkodowana została jedna osoba.

Obecnie droga krajowa nr 92 na odcinku Słupca - Konin jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin.